Ants Nõmper: õigusturu trendid aastal 2023. Mitmeid suuri raputusi ei ole veel tulnud

On aeg, kui maailma suurim majutusasutus ei omanud ühtegi tuba (AirBnB, Booking.com), kui maailma suurim taksofirma ei oma ühtegi taksot (Bolt, Uber), kui maailma suurimal poel (Amazon) ei ole ühtegi „päris“ poodi jne. Kõik need majandussektorid tegid läbi raputuse, mis väga tugevasti muutis meie arusaamu sellest, mida me teenuselt ootame ja mida teenuse pakkumiseks on vaja. Palju on küsitud, milline sektor on järgmine. On see meditsiin? On see õigusabi? On see hariduse andmine? Midagi muud?