Arendaja prognoosib hinnalangust, aga mitte uue vara puhul. Tehingute arv hakkab kasvama

Murer ütleb, et jahtuv majanduskeskkond ja kasvavad intressikulud mõjutavad kinnisvaraturgu üsna vahetult. Peamiselt mõjutab keskkonda sõjategevus Ukrainas ja kasvavad energiakulud. Täna seisneb põhiküsimus, millal tekib rohkem stabiilsust.

„Finantsasutuste indikatsioonidele tuginedes võib mõne aasta-kahe jooksul loota inflatsiooninäitajates ja intressiturul teatud rahunemist. Kinnisvaraarendaja vaatest pole see liiga pikk periood,“ ütleb ta.

Maurer tõdeb, et elukondliku kinnisvara turul on tehingute arv järsult kukkunud. Vaatamata sellele prognoosivad nad Kaamoses turu stabiliseerumist ning aasta teises-kolmandas kvartalis tehingute arvu tõusu.

„Eesti suuremad arendajad on piisavalt kogenud ning oskavad turumuutustele reageerida. Võib arvata, et arendajad on tänastes äriplaanides aeglasema müügitempoga juba arvestanud,“ usub ta.