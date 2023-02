Korteriomanike vaidlusi hakkab lahendama kohaliku omavalituse lepitusorgan

„Seni kehtinud korteriomandi- ja korteriühistuseadus on vahepealse ligi viie aasta jooksul püsinud muutumatuna, kuid vahepeal on tõusetunud mitmeid olulisi küsimusi, mis uute seadusemuudatustega lahenevad,“ sõnas justiitsminister Lea Danilson-Järg ja lisas: „Kortermajade ühistutes põrkuvad eri inimeste huvid ning vaidlused on kerged tekkima. Muudatused loovad omavalitsustele võimaluse tekkinud vaidlusi kohtuväliselt lahendada, mis on inimeste jaoks palju kiirem ja odavam. Mõned omavalitsused on juba omal algatusel sellist nõustamistegevust alustanud, kuid uus õiguslik raamistik võimaldab seda tööd tõhusamaks muuta. Näiteks on lepitusorgani poolt kinnitatud kokkulepe pooltele täitmiseks kohustuslik ning see on ka täitedokument. Lisaks saab omavalitsus edaspidi kohustada korteriühistut lepitusmenetluses osalema.“