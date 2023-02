8-aastase hindu kummaline otsus kütab kirgi. Jõuka pere laps astus vastuolulisse ususekti

Tuhandete inimeste ees andis lapseeas Devanshi vande ja asus džainistliku ususekti liikmeks. See tähendab, et ta loobus kõikidest maistest pahedest ja rõõmudest, ka rahast.

„Ta ei saa koju jääda. Tema vanemad ei ole enam tema vanemad. Ta on nüüd nunn. Džainistist nunna elu on väga tagasihoidlik. Ta peab igale poole jalutama, sest ei tohi kunagi kasutada ühtegi transpordivahendit. Ta hakkab magama valgel linal, mis on lihtsalt põrandale asetatud. Ta ei tohi süüa pärast päikeseloojangut,“ loetles tuttav.

Ei ole teada, kas Devanshil oleks täiskasvanuks saades võimalik oma otsust muuta. Ta on ju kõigest kaheksa-aastane. Seda näitab juba tulevik, kas ta seda soovib ja millised on siis võimalused.

Džainism on väidetavalt üks maailma vanim religioon. Suurem osa selle järgijatest elab Indias. Nad on täielikult vägivalla vastu ning isegi taimedelt „elu võtmine“ on nende silmis keelatud. Arvatakse, et džainiste on maailmas umbes 4 miljonit.