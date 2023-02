USA keskpanga väiksem intressitõus pani turud rallima

Teade intressitõusude edasisest aeglustamisest tõstis USA aktsiad kõrgeimale tasemele alates eelmise aasta suvest. USA keskpank tõstis oma baasintressimäära 0,25 protsendipunkti võrra 4,5–4,75 protsendini. Tõste suurus oli üldiselt oodatud ning väiksem kui varasemad tõsted suuruses 0,5 või 0,75 protsendipunkti.

Financial Timesi sõnul peegeldab varasemast väiksem intressitõste keskpanga kasvavat kindlustunnet, et inflatsioon on pärast mitu kuud kestnud julgustavaid andmeid langustrendil.

S&P 500 indeks, mis enne föderaalreservi juhi Jerome Powelli kõnet oli olnud langustrendis, hakkas kõne ajal kerkima ning sulgus 1,1% kõrgemal. Nasdaqi komposiit kerkis 2%. S&P sulgus kõrgeimal tasemel alates augustist, samas kui Nasdaq saavutas kõrgeima taseme alates septembrist.

Powell rõhutas jätkuvalt, et inflatsiooni kindlalt kontrolli alla saamiseks on vaja edasisi intressimäärade tõstmisi, ning ütles, et poliitikakujundajad ei muutu hiljutistest julgustavatest andmetest hoolimata enesega rahulolevaks.

Citadel Securities'i intressimäärade kauplemise juht Michael de Pass ütles Financial Timesile, et investoreid julgustasid Powelli lõdvestunud kommentaarid hiljutise aktsia- ja võlakirjahindade ralli kohta. S&P 500 tõusis jaanuaris 6 protsenti, samal ajal kui võlakirjade tootlus langes, mis teeb ettevõtete jaoks raha kaasamise lihtsamaks.

Powell hoiatas eelmisel aastal sarnaste rallide ajal ettevaatlikkusele, kuid kolmapäeval ütles ta, et keskpanga tähelepanu ei keskendu lühiajalistele liikumistele, ning rõhutas, et tingimused on viimase aasta jooksul oluliselt karmistunud.

Neljapäeval on oodata intressitõusu otsust ka Euroopa keskpangalt. Üldine ootus on, et tõusuks tuleb 0,50 protsendipunkti, mis kergitaks baasintressimäära 2,5% peale.