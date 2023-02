Facebooki tulemused tõid kaasa aktsia meeletu tõusu

Ettevõtte sõnul on plaanis kärpida töökohti keskastme juhtkonnas, et läbi selle efektiivsust suurendada, märkis Zuckerberg kolmapäeval. Facebooki emaettevõte plaanib ka lõpetada projektid, mis ei ole vajalikud ning mis ei tööta ning parandada ka prioriteetide täitmist.

Ettevõte vallandas eelmisel aastal 13% oma töötajatest oma esimese suurema koondamise käigus, konsolideeris kontoreid ja ühtlustas oma andmekeskusi. Ettevõtte finantsjuhi Sisan Li sõnul on see alles algus ning Meta vaatab värbamisvajadused põhjalikult üle.

Zuckerberg on kulutanud kümneid miljardeid dollareid, et ehitada metaversumit - digitaalset maailma, kus inimesed saavad töötada ja mängida. Need jõupingutused on alles algusjärgus, mis tähendab, et suur osa investeeringutest ei too veel tulu.