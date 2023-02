„Auto vastu värava et vältida!“ DEPO-s müüakse arusaamatu tekstiga silte

Delfi lugeja saatis Ärilehele foto Tallinna DEPO poest, kus on müügil punane keelusilt kirjaga „Auto vastu värava et vältida!“.

DEPO turundusdirektor Rimants Jugans ütles, et tegu on väga tavapäratu olukorraga. „Me oleme need sildid juba müügilt ära korjanud ja võtnud ühendust ka tarnijaga, et nad oma tõlkekvaliteeti parandaksid,“ sõnas ta.