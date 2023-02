UURING | Ülikiire hinnatõus piirab tänavu ettevõtete võimekust palku tõsta ja investeerida

Reaalpalk väheneb oluliselt

Planeeritud keskmine palgakasv on kõigis Balti riikides tänavu sarnasel tasemel, kuid kavandatud muutused ei kata isegi poolt ülikiirest hinnakasvust, mis tähendab, et inimeste reaalpalk väheneb ka 2023. aastal oluliselt. „Seni oleme mitmel järjestikusel aastal näinud inflatsioonist kiiremat palgakasvu. Uus olukord avaldab tugevat negatiivset mõju kodumajapidamiste ostujõule, mis omakorda mõjutab taas ettevõtete paindlikkust keerulistes oludes manööverdada,“ nentis uurimis- ja juhtimiskonsultatsioonifirma Figure Baltic Advisory partner Irja Rae.

Eestis digitaliseerimine olulisim

Eesti ettevõtjad negatiivsemalt meelestatud

2023. aasta väljavaadete osas olid Läti ja Leedu ettevõtted Eesti omadest optimistlikumad – umbes kaks kolmandikku uuringus osalenutest ootab, et uus majandusaasta ei ole vähemalt eelmisest halvem. Eestis on positiivselt tulevikku vaatavaid ettevõtteid ligikaudu 10 protsendipunkti võrra vähem,“ ütles Rae. Uusi töötajaid plaanib värvata üle poole ettevõtetest kõigis kolmes riigis, ent mitmetes sektorites on tunda kvalifitseeritud tööjõu puudust. Samal ajal on majandussurutise ja Ukraina sõja jätkumise tulemusena vaikselt kasvamas ka töötute arv.