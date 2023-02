Eesti mehe kõrge lend miljardifirmas. Talle usaldatakse tähtis ärisuund

Mikkel on Coca-Cola Hellenic Bottling Company (edaspidi Coca-Cola HBC) süsteemis töötanud 15 aastat. Talle on selle aja jooksul tehtud mitu pakkumist, aga miski hoiab teda paigal. Mikkel arvab, et põhjus on ettevõtte ainulaadsuses. Ühtepidi on see rahvusvaheline suur firma, mille tegevus ulatub Eestist Nigeeriani ja Egiptusest Šveitsini, aga teisalt tundub see talle pisikesena. Miks? Sest ettevõtte sees ja juhtkonnas ollakse üksteisele lähedal. Ei ole nii, et sa ei tunne tegelikult kedagi. Viimased neli ja pool aastat möödusid tal Coca-Cola HBC Baltimaade ja Poola haru juhina.