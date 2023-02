Sim Sensitive Eesti hoolitseb nii iluprofessionaalide kui ka nende klientide eest

Möödunud aastal tunnustas Creditinfo ettevõtet eduka Eesti ettevõtte tiitliga. Tunnistuse vääriliseks peetakse vaid 0,5% Eesti ettevõtteid, kes on näidanud häid tulemusi 15 aastat järjest. See annab märku organisatsiooni heast juhtimisest ja stabiilsest majandamisest, eeskujulikust maksekäitumisest ning järjepidevast arengust. Sim Sensitive Eesti viimase viie aasta käive on pea 2 miljonit eurot. Peamine äritegevus toimub koduturul, kuid ligi 5% müügikäibest tuleb ekspordist lähiriikidesse ja see trend näitab kasvusuunda.

Tööpere

Ettevõtte meeskond on ühise eesmärgi nimel tegutsenud 23 aastat. Asutajate tandem oli Margot ja Riho Kurn, kes leidsid täitmata niši ning Soomest sobiva kvaliteetse kaubamärgi Sim Sensitive kohaliku turu vajaduste rahuldamiseks. Läbi aastate on Margot tegutsenud ettevõtte raamatupidajana ning Riho tegeleb nii ärijuhtimise kui ka laohalduse ja logistikaga. Krister Kurn toetab pereäri projektijuhi ja turunduse asjatundjana. Kollektiivi on algusest peale kuulunud ka Marek Muuga, kes tegutseb firmas tootespetsialisti ja müügijuhina.

Sim Sensitive Eesti koostööpartnerite hulgas on paljud kohalikud juuksurisalongid ning mitmed suured ja tuntud kaubandusettevõtted. Salongid hindavad ettevõtte asjatundlikku, usaldusväärset ja paindlikku suhtlemist, kvaliteetseid tooteid ning trendidega kaasas käimist. Tunnustatud ja suure turuosaga ilukaubamaja Tradehouse on olnud ettevõtte äripartneriks 11 aastat. Tradehouse’ile tarnitakse pea kõiki Sim Sensitive Eesti tootevalikus olevaid tooteid.

FORME ilukaubamaja

Sim Sensitive Eesti hallatavas FORME ilukaubamajas on kvaliteettooted kõigile kättesaadavad. Iga klient saab soovi korral isiklikku tähelepanu ja nõustamist kas veebis või Tallinna müügiesinduses. Veebipoe käivitamine ja üldine e-kaubanduse areng on kasvatanud ettevõtte ekspordivõimekust: konkurentsivõimeliste hindadega ja nutika turundustegevusega saab turgu laiendada üle Euroopa.