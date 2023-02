Konkurentsiamet otsustas alustada AS Maag Grupp ja AS HKScan Estonia, AS HKScan Latvia ja UAB „HKScan Lietuva“ koondumise täiendava menetluse, kuna ameti hinnangul on vajalik käesoleva koondumise poolt mõjutatud kaubaturgude põhjalik analüüsimine.