SKP kiirhinnang: tõenäoliselt oli Eesti majandus mullu neljandas kvartalis languses

Kiirhinnangu koostanud juhtivanalüütik Robert Müürsepa sõnul on eelnevate nädalate jooksul ilmunud hulganisti statistikat meie majanduse käekäigu kohta aasta lõpus. Näiteks selgus, et jaekaubanduses langes müügitulu detsembris aastases võrdluses 7%. Aasta kokkuvõttes suurenes müügitulu siiski 2%.

„Varasemate aastate kõrval on see näitaja tagasihoidlik. Põhjuseid ei pea aga kaugelt otsima, sest kiire inflatsioon on jätnud jälje kõikjale. Lisaks igapäevast ostukorvi mõjutavatele tarbijahindadele on hoogsalt kasvanud ka tööstustoodangu tootjahinnad ja ehitushinnad,“ selgitas ta.