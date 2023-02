Järgmisel nädalal arutatakse hooldajate miinimumpalga tõstmist

Petersoni sõnul võtab riik hooldereformiga alates 1. juulist üle hooldusmeeskondade rahastamise. „Seaduses ette nähtud kuluvalemis on palkadeks ette nähtud arvestatav summa. Tahame, et see palgatõus hiljemalt juulist päriselt hooldustöötajateni jõuaks. Ainult nii on lootust leida uusi tublisid inimesi väga vajalikule tööle hooldekodudes,“ ütles koalitsioonilepingu alusel hooldereformi eest vastutav tervise- ja tööminister.