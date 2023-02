Digikoristus lõi uusi rekordeid: tagastati üle 12 000 elektriseadme

„Kokkuvõttes võime öelda, et tänavu oli meil palju rohkem digikoristajaid kui eelmisel aastal. Paljud osalejad kommenteerisid, et neil oli tunduvalt lihtsam koristada, kuna eelmistel aastatel on digikoristamise kogemus juba omandatud. Tänu sellele pole jõudnud nii palju uut prügi tekkida ja mõni hea koristamisharjumus on vahepeal ka külge jäänud,“ tunnistas „Rohelise kooli“ digikoristusnädala koordinaator Liina Vakrööm.