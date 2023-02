Piimatööstus vaevleb kahjumis: läinud aastal maksime toorpiima eest 20 miljonit eurot rohkem kui varem

Valio AS-i tegevjuht Maido Solovjov ütles olukorda kommenteerides, et nende peale, kes farmidele vähe maksavad, on farmipidajad pahased, ja need, kes maksavad endiselt kõrget hinda, teenivad suurt kahjumit.

Veel sügisel oli toorpiima kokkuostuhind tõusnud tavatult kõrgele, küündides paiguti lausa 60 sendini liitrilt. Nüüd on kokkuostuhinnad veerenud allamäge ja mõned piimatööstused on seadnud piimatootjad olukorra ette, kus liitri piima eest makstakse ainult 40 senti.

Valio AS-i tegevjuht Maido Solovjov ütles piimasektoris toimuvat selgitades, et eksporttoodete nagu piimapulbri, või ja juustu hinnad on kukkunud. „Põhjuseid võib olla mitmeid: toimunud on ületootmine ja kui enne oli kõigest puudu, siis nüüd on kõike üle. Tarbija ei tule sellele hinnale järele,“ ütles Solovjov.

Praegu peab Valio AS piimafarmidega läbirääkimisi, et turu hinnatasemega vähegi kaasas käia. „Meil on piimahind seotud Euroopa indeksiga, see hoiab hinda mõnda aega üleval ja viib meid konkurentsist välja. Töötame täna suure kahjumiga,“ lausus Solovjov.

Turg hinnatõusu vastu ei võtnud

„Need on turumajanduse viljad, midagi muud ei oska öelda,“ rääkis Solovjov. Tema sõnul aitab olukorrast välja tulla ainult see, kui kõik osapooled on valmis kompromisse tegema nii täna kui tulevikus. „Turumajandus on armutu. Selle hinnaga, mis turg annab, peab arvestama, siin reguleerida või käsu korras midagi muuta ei saa,“ lisas ta.

Nordic Milk OÜ tegevjuhi Ülo Kivise hinnangul on praegu piimanduses toimuv mõneti võrreldav energiamajanduses toimuvaga, kus hinnad „joosti“ kiiresti üles, kuid turg jahtus mõne kuuga ja seda lõplikult vastu ei võtnudki. Kindlasti on mõlemas taustaks ka erinevad spekulatsioonid.

„Piimandusturg on lisaks hästi suure inertsiga ja muutused toimuvad mitmete kuude nihkega. Nordic Milki jaoks on toorpiima hind tõusnud nüüdseks 24 kuud järjest ehk kaks aastat. Meie jaoks tähendab see seda, et näiteks möödunud aastal maksime toorpiima eest üle 20 miljoni euro rohkem kui 2021. aastal.