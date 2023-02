RIA: 2022. aasta küberründed ületasid aprillirahutuseaegseid sada korda

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvani sõnul tuletas möödunud aasta meelde, et vabadus, sõltumatus ning turvatunne pole enesestmõistetavad.

„Sõda Ukrainas on valusal viisil näidanud, et küberturvalisus on riikliku julgeoleku üks nurgakivi. Aktiivne tegevus küberruumis ei toimu ainult füüsilise sõjategevuse ajal, vaid ka eelneb ja järgneb sellele. Tuhandete inimeste igapäevase pingutuse tulemusena on Eestist saanud üks arenenumaid digiriike maailmas, mis pakub sadu kõrge kvaliteediga e-teenuseid. Ometi muudab see meid ka ainulaadseks sihtmärgiks,“ ütles Järvan.

Minister lisas, et seisame küberruumis silmitsi pidevalt muutuva ohupildiga, mis tähendab riskipõhist reageerimist nii organisatsioonide infoturbes kui ka riigi julgeolekus. „Eestis pole ühtegi teenust, mis ei sõltuks mingil määral digikomponentidest. Küberjulgeolek on laiapindse riigikaitse lahutamatu osa ja sõda Ukrainas näitab, et riigi toimimiseks ka kõige kriitilisemates olukordades peame suutma kaitsta elutähtsaid infosüsteeme, mis tagavad näiteks veevarustuse, mobiililevi või toasooja,“ märkis Järvan.

Suur osa rünnakutest jäävad vaid katseteks

Ta tõi välja, et mullu toimus Eesti vastu suunatud küberrünnakute intensiivsuses hüppeline kasv, kuid Eesti on hästi hakkama saanud ja suurem osa rünnakutest on jäänud üksnes katseteks.

„Meie eesmärk peab olema läbivalt küberturvaline Eesti, mis suudab tõhusalt kohaneda tehnoloogia arengute ja uute võimalike ohtudega. Seetõttu on täiendavate investeeringute suunamine küberturvalisuse valdkonda ja koostöö parendamine võtmetähtsusega. Selle hea näide on valitsuse otsus eraldada baaseelarvesse vahendid iga aasta 42 miljoni euro ulatuses. Oluline on õppida ja õigel ajal märgata, kohaneda ning reageerida, sest ründajad teevad täpselt sama,“ rõhutas minister.