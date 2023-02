Coop Pank ei tahtnud hoiustajale intresse välja maksta. Tarbijakaitseamet käskis seda aga teha

Kliendi sõnul ei teatanud pank intressimäära muutumisest õigesti ja samuti rikkus pank lepingut seda ühepoolselt muutes. Klient pöördus tarbijavaidluste komisjoni, et pank maksaks välja ka ülejäänud summa, sh kogunenud intressid.

Hea usu ja mõistlikkuse põhimõte

Coop Pank vastas komisjonile, et nad teavitasid lapsevanemat personaalse teavituskirjaga internetipanga postkasti, lisaks avaldasid selle teabe ka panga veebilehel. Kuna klient lõpetas lepingu enne tähtaega, ei kuulu panga tüüptingimuste järgi väljamaksmisele lapse hoiukontole kantud preemiaintress ja lepingu kehtivuse ajal igapäevaselt arvestatud intress.

Tarbijavaidluste komisjon vaatas asja läbi ning leidis, et kuigi pangal oli tüüptingimuste järgi õigus lepingut ühepoolselt muuta, siis ei ole see õigus piiramatu ning seda tehes tuleb arvestada lepingu olemust ja eesmärki. „Lepingu täitmisel tuleb lähtuda hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest, võttes arvesse tavasid ja praktikat,“ on otsuses kirjas.