Inflatsioon sunnib intresse edasi tõstma

Kuigi inflatsioon on justkui näitamas esimesi märke taltumisest, siis majandusanalüütikuid see väike langus ei veena. Nimelt jäi alusinflatsioon ehk tarbijahinnaindeksi muutus volatiilsete energia ja toiduaineteta samale tasemele kui detsembris – 5,2%. Niivõrd suurt alusinflatsiooni pole euroalal mõõdetud kunagi varem, mis tähendab, et majanduses püsib endiselt tugev surve hindade tõstmiseks.

Kindlasti soodustab hinnasurvet ka majanduse üsna soodne konjunktuur. Kuigi jaekaubanduse varasem kasv on vaibunud, siis on nõudlus endiselt veel tugev. Nädalavahetustel autodest ummistunud kaubanduskeskused ja viimseni täis restoranid annavad märku sellest, et olukord tööturul püsib hea. Sellistes tingimustes ei ole ettevõtetel raske ka hindasid tõsta.

Energia võib jälle kallimaks minna

Võtmemängijaks järgnevate kuude inflatsiooninumbri kujunemisel on energia. Üldiselt kipuvad analüütikud arvama, et praegune hinnatase on pigem soodne ja edaspidi võivad olulisemad energiakandjad nagu nafta ja maagaas kallineda. Alustades maagaasist, siis on hoolimata Vene gaasi puudumisest, kahanenud selle hind Amsterdami börsil alla 60 euroni MWh. Seda on põhjustanud kiire LNG gaasi sissevool Euroopasse, tarbimise vähendamine ja oodatust soojem talv. Paradoksaalselt kipub aga soodne hind seniseid edusamme tagasi keerama, mõjutades tarbijaid seda uuesti ostma hakkama. Ilma ootamatute sündmusteta tundub küll ebatõenäoline, et maagaas uuesti varasemaid hinnatippe hakkaks püüdma. SEB prognoosi kohaselt kujuneb maagaasi keskmiseks hinnaks sel aastal 85 eurot MWh.

Sarnaselt maagaasile on viimasel ajal olnud varasemast soodsam ka nafta, mille barrel on kaubelnud veidi üle 80 dollari juures barrelist. Siiani on nafta hinda all hoidnud Hiina ranged koroonapiirangud ja hirm globaalse majanduslanguse ees. Praeguseks on need tegurid aga muutumas, sest aina optimistlikumaid noote kõlab maailmamajanduse tuleviku osas ja ka Hiina on koroonaviiruse vastases võitluses valinud uue suuna. Seetõttu hakkab nafta hind tõusma, saavutades SEB prognoosi kohaselt 2023. aastal keskmise hinnataseme 110 dollarit barrelist.

Keskpangad jätkavad intressitõusudega

Et senised märgid inflatsiooni taandumisest pole olnud veenvad, siis ei jää keskpankadel üle muud, kui jätkata intressitõusudega. Lõppeval nädalal tegid seda ka kaks juhtivad keskpanka – USA föderaalreserv ja Euroopa keskpank – kellest esimene kergitas peamist intressimäära 0,25% ja teine 0,5%. Turgude jaoks ei tulnud need otsused muidugi üllatusena, sest keskpankurid olid oma plaanide kommunikeerimisel olnud väga selged juba varasemalt.

Seejuures kinnitas Euroopa keskpank seekordsel kohtumisel, et laeva tüüritakse senisel kursil ja järgmist 0,5% intressimäära kergitust on oodata juba märtsis. SEB prognoosi kohaselt jääb see küll viimaseks sedavõrd suureks tõusuks ja keskpankurite maikuusel kohtumisel piirdutakse 0,25% intressimäärade tõstmisega. Nii kujuneks keskpanga hoiuseintressimääraks 3,25%, mis ennustab kõige paremini ka tavatarbija jaoks olulist Euribori määra. Usutavasti saab sellest punkt, kus keskpank ka peatub, sest inflatsiooni allasurumise kõrval on oluline silmas pidada, et Euroopa majandust päris ära ei lämmatataks.