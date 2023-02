Venemaa kütteõli liigub naftatoodetesse rohkem kui kunagi varem

Venemaale kehtestatud sanktsioonid, sealhulgas 5. veebruaril jõustuv embargo ja rafineeritud toodete hinnalagi, on eelmisest aastast Venemaa kütteõlile lisanud atraktiivse allahindluse, mistõttu barrelid liiguvad Aasiasse.

Alates 2022. aasta teisest kvartalist on Venemaa kütteõli üle ujutanud Malaisia ja Araabia Ühendemiraatide Fujairah'i laevavahetuskeskused. Kaupmehed segavad neid teiste õlidega, et kütteõli päritoluriiki võltsida. See teeb tee vabaks ärile, mis muidu oleks sanktsioonide alusel keelatud, vahendab Reuters.