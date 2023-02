Venemaa ja sealsete ettevõtete karvane käsi võib tulla eestlaste vara kallale

Aastaid Venemaal äri ajanud ettevõtja, kes ise loo tarbeks oma näo ja nimega avalikkuse ette tulla ei soovi, on praegu olukorras, kus ootab küüsi närides Venemaa kohtuotsust. See tähendab tõenäoliselt kuid praadimist. Võib aga kindel olla, et otsus tuleb tema kahjuks. See tähendab, et ta võib kõigest, ka Eestis olevast varast, ilma jääda. Edukat ettevõtjat ootaks eraisiku pankrot.