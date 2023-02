Päev börsil: turud on punased. USAs kasvas vabade töökohtade arv, EKP tõstab intressi

Hoolimata sellest, et HansaMatrix oli täna suurim kaotaja, näevad LHV analüütikud selles suurt potensiaali. Nimelt LHV analüütikud jagasid Ärilehega, millistel aktsiatel on nende meelest Balti börsil kõige suurem tõusupotentsiaal.

Sealse tööministeeriumi aruanne mittepõllumajanduslike töötajate kohta näitas jaanuaris 517 000 töökoha lisandumist, mis on peaaegu kolm korda suurem kui oodatud 185 000.

„Alati, kui me näeme neid suuri numbreid, tuleb hirm keskpanga (FED) ees tagasi, sest inimesed kardavad, et FED lükkab asju veelgi kaugemale, kui nad on teinud, riskides mitte pehme maandumise, vaid pigem autoõnnetuse mõõtu avariiga,“ ütles Brian Jacobsen, Allspring Global Investments'i vaneminvesteeringute strateeg.