15. veebruarist on Maksu- ja Tolliameti (EMTA) e-teenuste keskkonnas võimalik esitada tuludeklaratsioone ning teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni ka paberil. Korrektse deklaratsiooni esitamiseks on vajalik aga mõningane eeltöö.

Kui on olemas eluasemelaen, siis tasub enne tuludeklaratsiooni edastamist veenduda, et maha arvamise kasutamiseks on pangast edastatud eluasemelaenude intresside summa. Ka investeerimiskonto kasutajatele on oluline eelnevalt edastada investeerimiskonto andmed koos investeerimiskontole tehtud sissemaksete ja investeerimiskontolt tehtud väljamaksete aruandega.