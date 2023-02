Krediidiinfo pakkuja AS Creditinfo Eesti juht lahkub ametist

Creditinfo grupi tegevjuhi Paul Randalli sõnul on ettevõte tänulik Ege Metsandile pikaajalise panuse eest Creditinfos. „Viimase 6 aasta jooksul on Ege juhtimise all Creditinfo Eesti näidanud suurt arengut nii äriliselt kui ka finantstulemuste poolest. Tänan Eget tema pingutuste eest ja kiidan tema kogemusi ja suurepäraseid teadmisi riskijuhtimise vallas,“ viitas Paul Randall.