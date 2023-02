ÜLEVAADE | Kasutatud autode turul jagub valikut. Autot nähakse investeeringuna, elektriauto paneb kahtlema

Kasutatud autode müügiga tegeleva Longo Grupi asutaja ja juhatuse esimees Edgars Cērpsi sõnul on kasutatud autode käive Baltikumis 3 miljardit aasta kohta, mis teeb sellest ühe suurema jaemüügi segmendi, jäädes alla vaid toidutööstusele.

2021. aastal kasvas kasutatud autode tehingute arv Baltikumi turul üle poole miljoni. Samal ajal uute autode müük jäi alla 100 000. „Hoolimata geopoliitilisest ning majanduslikust ebastabiilsusest, jõudis kasutatud autode nõudlus pandeemia-eelsele tasemele 2022. aastal,“ märkis Cērps. Viimase sõnul on nõudlus on olemas, aga autosid vähe, mis koos inflatsiooniga on tõstnud hindu 20–30%, võrreldes pandeemia-eelse ajaga.