Kanada tüdruk võitis elu esimese lotopiletiga hiiglasliku jackpot'i: ma ei suuda seda siiani uskuda!

Ontario provintsis Sault Ste. Marie linnas elava Juliette sõnul ei suuda ta siiani uskuda, et võitis oma elu esimese loteriipiletiga jackpot'i. Ta sõnas, et oli pileti unustanud, kuniks kuulis uudist, et keegi õnnelik võitis 7. jaanuaril toimunud loosimisel just tema kodulinnast ostetud piletiga suure rahasumma.