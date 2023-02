Maksuamet kontrollib internetimüügist saadud tulu. Vaata, millal pead maksma tehingult tulumaksu

Kaupade edasi müümine on tulu teenimine

Ettevõtluses lisanduvad ka teised maksud

Kui kaupade müük vaheltkasu saamise eesmärgil on püsiv tegevus, siis on see ettevõtlus. Ettevõtlus on ka kaupade reklaamimine laiemale isikute ringile ja vahendustasu saamine teiste isikute ostudelt. Ettevõtlusele viitab ka, kui müüjale langevad kaubanduslikust tegevusest tulenevad riskid ja kohustused. Majandustegevusega kaasnevate riskide kandmine on üks ettevõtluse tunnuseid. Ettevõtlusega tegeledes on kohustus tegevus ka ettevõtjana registreerida. Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) võib ettevõtlusega seotud kulud saadud tulust maha arvata, kuid kogu kasum maksustatakse lisaks tulumaksule ka sotsiaalmaksuga ning kui liitutud on kogumispensioni süsteemiga, tuleb tasuda ka kogumispensioni makse. FIE peab ettevõtlustulu deklareerima kord aastas. Seda peab tegema füüsilise isiku tuludeklaratsioonis vormil E.