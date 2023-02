Nukker tagajärg. Kiire hinnatõusu tõttu jäi riigil tegemata sadakond ehitusobjekti

Transpordiameti teehoiukava juht Tarmo Mõttus tunnistab, et 2022. aastal kiirelt kasvanud teedeehituse hinnad avaldasid mõju ka Transpordiameti teehoiukava täitmisele. Edasi tuli lükata 79 projekti realiseerimine. Edasi lükatud projektide hinnanguliseks kogumaksumuseks oli kavandatud 22,4 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Positiivne oli siiski, et kõik alustatud tööd suudeti lõpuni viia ja pooleli ühtegi objekti ei jäänud.

Juba sellel aastal on kavandatud edasilükatud projektidest 77 ära teha. Mõttuse sõnul on vaid kaks rekonstrueerimist vajavat maanteelõiku, mis tuleb rahapuudusel edasi lükata 2026. aastasse. Tegemata jäävad praegu Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia maanteel Võivaku – Aindu ligikaudu 7 kilomeetrine lõik ning Raasiku – Anija maantee rekonstrueerimine (ca 6 km).

Kaks hoonet jäi ehitamata

Avaliku sektori hoonete ehitused pääsesid möödunud aastal kergemini. Riigi Kinnisvara ASiga seotud projektidest katkesid ehitustööd vaid Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse Tervikum rajamisel. Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktori Mihkel Mägeri kinnitusel on praeguseks ka selle objekti jaoks uus ehitusleping sõlmitud ning tööd jätkuvad.

Kahe plaanitud ehitusobjekti alustamiseni eelmisel aastal siiski ei jõutudki. Riigi Kinnisvara AS ei avalda, milliste objektidega on tegemist, kuid Mägeri sõnul ei mindud ühes ehitustööde hankes lepingusse, kuna pakkumised ületasid eelarvelisi võimalusi. Teise objekti puhul hanget ei alustatudki, vaid otsustati kohe panna projekt ootele. Kahe ärajäänud objekti maksumus oli kokku suurusjärgus 10-12 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Mägeri sõnul ei ole hetkel ka selge, mis ajal on võimalik peatatud projektidega edasi minna.