Eelmise aasta ühe idustaari kaasasutaja avaldab uudise, mille teel kasvab nende käive oluliselt

Maruste käis auhinna-galal vastu võtmas aasta käibekasvataja ja rohetehnoloogia ettevõtte tiitleid. Esimene tuli seetõttu, et nende käive kasvas aastaga 2,8 korda. Jutt käib siis grupist, kuhu kuulub teiste seas ka e-jalgratastega ja nendele mõeldud tarkvaraga tegelev Comodule. Lisaks on seal tõukerataste renditeenus Tuul ja elektritõukerataste bränd Äike.

„Kasvatasime käibe 24,5 miljoni euroni ja oleme seejuures kasumlikud. Näitame, et kiire kasvu juures on see võimalik,“ saab Maruste öelda. Neil töötab juba 197 inimest.