Toompark: üüriäri väikeinvestorid peavad plaanid üle vaatama. Selgub, kes on püksata vette hüpanud

Viimased 10-12 aastat on üüriinvestorite elu olnud nagu või sees. Enamuse ajast on üürihinnad olnud suhteliselt stabiilses tõusus. Lisaks on kinnisvara väärtus kerkinud, mis on investori teenitavale tootlusele magusat lisa pakkunud. Kinnisvaraturg on olnud aktiivne, see on muuhulgas tähendanud piisavat üürinõudlust. Nii ei ole vakantsus üürileandjatele olulist peavalu valmistanud. Korterite väljaüürimine on olnud üsna muretu ja lollikindel äri.