Prohhorov on spordimaailmas tuntud kui endine NBA klubi Brooklyn Nets omanik. Ta ostis klubi 2013. aastal 223 miljoni dollariga ja müüs selle kuus aastat hiljem 3,5 miljardi eest. Kuid see ei ole põhjus, miks ta huvitav karakter on.

Viimase 15 aastaga on miljardär ehitanud üles unelmate elu, kust ei puudu supermodellist tüdruksõbrad, üle ilma asuvad häärberid, superjahid ja ultraluksuslik eralennuk. Ta on rikkurist playboy kehastus. Üks asi, mis teda teistest ülirikastest eristab on see, et peaaegu kogu tema 13,5 miljardi dollari suurune varandus on mehel pangakontol, mitte nö virtuaalsel kujul. Ta ei plaaninud seda, aga kui see juhtus, päästis see ta tõsisest krahhist.