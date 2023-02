Kullerite ja sõidujagajate teenitud tulu viimast aastat nende endi deklareerida

Möödunud aastal teenitud tulude esitamise kohta aga platvormidel veel kohustust ei ole. Eelmise aasta andmete esitamiseks on EMTAl sõlmitud eraldi kokkulepe vaid kolme platvormiga – Bolt, Estateguru ja Airbnb. Nende saadetud andmete järgi paneb EMTA inimestele valmis ka eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Kuna ülejäänud platvormidel ei ole kohustust eelmise aasta kohta infot jagada, kutsub maksuamet platvormil töötanud inimesi üles enda kohta ise andmeid esitama. Kui inimene märkab tuludeklaratsiooni esitades, et platvorm ei ole temale makstud tasult tulumaksu maksnud, ehk platvormil teenitud tulu deklaratsioonil ei kajastu, siis tuleb see sinna ise lisada. See on väga lihtne – teenuse müügil (kullerid, taksojuhid, sõidujagajad) tuleb tuludeklaratsiooni rea 5.1 (kus muidu kajastub palk jms) teise ossa märkida tasu maksja andmed ja saadud summa, selgitab Laadoga.