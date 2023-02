Reportaaž Narva piiripunktist. Päevad enne Vene päritolu kütuse sisseveokeeldu

Argipäeval on Narva piiripunkt rahvast täis. Passikontrolli on kogunenud väike järjekord. „Jah, ma käin edasi-tagasi, sest mul on seal tegemist,“ ütleb mees mõistatuslikult naeratades ja näitab kahte suurt tühja sinist kotti. Ta selgitab, et talle meeldib Venemaalt osta Vene tooteid. Ta käib seal, nagu läheks poodi. Sanktsioonidega on ta kursis, sest uurib pidevalt nimekirju, et midagi valesti ei tooks.