Nordecon hakkab Tartusse ehitama kuue- ja seitsmekorruselisi hooneid

Tartu.ee lehelt saab lugeda, et Arhitektuuribüroo Salto, kes on nende hoonete disaini taga, on need jaganud väikesteks ühikuteks, millega mängides on saadud plastiline ja paindlik tulemus. Ülemised korrused on võimalik sisustada korteritega, alumistel korrustel asuvad bürood ja müügipinnad ehk n-ö vabaajakeskus. Ülemised hoonemahud järgivad tänavajoont, alumisi on lükatud krundipiirist sissepoole, et tänava tasapinnale tekiks avalik inimmõõtmeline ruum.