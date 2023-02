Vii oma rohelahendus arenguriikidesse. Nii annad panuse rahvusvahelisse kliimakoostöösse!

Iga lisanduv kraadikümnendik võimendab muutusi veelgi – sagenevad kuumalained ja põuad, tugevad sajud koos üleujutuste ja tulvavetega ning suureneb mitme äärmusliku ilmastikunähtuse koosesinemise tõenäosus. Teadlased tõdevad, et on muutusi, mis on praeguseks pöördumatud, näiteks muutused ookeanides, jääkattes ja ülemaailmses meretasemes.

Kliimamuutused ei tunne riigipiire

Teame, et kliimamuutuste mõju kaudsed tagajärjed ulatuvad üle riigipiiride ja kontinentide. Isegi kohalikul tasandil avalduval kliimamõjul võivad olla piirkondlikud või üleilmsed tagajärjed. Kes poleks kuulnud liblikaefektist, mis kõige üldisemalt tähendab, et väike muutus ühes valdkonnas võib kaasa tuua suuri muutusi teistest valdkondades. Paar kraadi soojem maakera keskmine temperatuur muudab paljude elusorganismide elukeskkonda nii, et ellujäämine on võimatu või väga keeruline.