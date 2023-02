Üks maavarade poolest rikas riik Aasias astub jõulisi samme, et saada osa elektriautode buumist

Vaid kolme aasta jooksul on Indoneesia sõlminud rohkem kui tosin tehingut, mille väärtus on üle 15 miljardi dollari, et toota riigis akusid ja elektrisõidukeid selliste tootjatega nagu Hyundai, LG Group ja Foxconn. Järjekorras on ka Tesla, vahendab Reuters.

Sealne president Joko Widodo on teinud kõik endast oleneva, et veenda Elon Muski oma tootmist nende juurde tooma. „Ma olen kindel, et see tööstus kasvab kiiresti, väga kiiresti,“ ütles president. Indoneesias on USA geoloogilise uuringu andmetel kokku 21 miljonit tonni tõestatud niklisisaldusega maaki. See on peaaegu veerand maailma varudest.