Ekspert: kallimate üürikorterite hinnad lähiajal kukuvad

„Kallimate üürikorterite hinnad on hakanud allapoole tulema, kuna hetkel ületab pakkumine selgelt nõudlust. Pealinna heas piirkonnas asuv avaram korter, mille eest möödunud suve alguses sai küsida rahulikult 1200-1300 eurot võiks praegu kergemini üürniku leida tuhandest eurost allapoole jääva hinnalipiku juures,“ tõi Ränk välja soovitusliku hinnakoridori suurusjärgu.

„Hea kauba eest võib endiselt ka korralikku hinda saada, aga trend on selgelt hinnakorrektsiooni poole. Ühelt poolt otsivad inimesed kõrge inflatsiooni tingimustes kokkuhoiukohti ja teisalt on rahavoogude hoidmisega kiire kinnisvarainvestoritel, keda survestavad kõrged talvised kommunaalkulud ja laenumakse, mille intress märkimisväärselt tõusnud on,“ selgitas Meelis Ränk.

„Samas on juba näha, et paljud meie kliendid on soovitusi kuulda võtnud ja oleme leidnud ka kallimatele korteritele üsna kiiresti mõistlikku hinda maksvad ning usaldusväärse taustaga üürnikud,“ tõdes Meelis Ränk.