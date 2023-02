Suurbritannia tervishoiutöötajad alustasid ajaloo suurimat streiki

Umbes 500 000 töötajat, paljud neist avalikust sektorist, on Suurbritannias streikinud alates eelmise aasta suvest. See on mõjutanud selliste avalike teenuste nagu koolid ja raudteetranspordi käigus hoidmist. Surve peaministrile Rishi Sunakile aina suureneb, et ta probleemi lõplikult lahendaks. Medõdede ametiühing kirjutas talle nädalavahetusel, et ta teeks „mõttekaid“ palgapakkumisi, et streik „kiiresti lõpetada“.