Hea üllatus. Eluasemelaenu intresse saab jätkuvalt tuludest maha arvata

2021. aasta kevadel kinnitatud riigieelarve strateegia (RES) nägi ette, et 2023. aastal esitatavates tuludeklaratsioonides ei saa enam maksustatavast tulust maha arvata eluasemelaenu intresse. Rahandusministeerium valmistas ette vajalikku seadusemuudatust.

Eluasemelaenude intresside maksuvabastus oli üks kahest olulisest makse puudutavast muudatusest toonases RESis (teine oli pensionite maksuvaba tulu tõstmine). Toonane valitsus püüdis selle meetmega vähendada eelarvepuudujääki. Intresside maksuvabastuse kaotamine oleks moodustanud 0,02% SKPst. Eluasemelaenu intresside maksuvabastuse kaotamist soovitas Eestile ka OECD, kelle hinnangul said sellest soodustusest kasu eelkõige suuremate tuludega leibkonnad, mis suurendab ebavõrdsust.

Valitsuse plaan jäi siiski ära. „Sellest räägiti, aga seaduseks see ei saanud,“ ütleb täna Maksu- ja tolliameti meediasuhete spetsialist Kertu Laadoga. Seega saab eluasemelaenu intresse jätkuvalt maha arvata 300 euro ulatuses, lisab ta. Tulumaksuseaduses on see kirjas § 25. Vaata lähemalt SIIT.