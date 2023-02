Eesti ettevõtete maksustamise süsteem on saanud kiitust nii kodukamaral kui ka välismaal, kuid kas see on tegelikult ajale jalgu jäänud? Või peaks hoopis minema, käsi pikalt, eraisikute juurde. Eksperdi sõnul peavad kõik erakonnad mõtlema, kuidas päästa hukust meie tervishoiusüsteem.

Mureravi on Delfi Meedia toimetuste ühisprojekt, kus vaatame, kas ja kuidas erakonnad soovivad lahendada meie ees seisvaid muresid ja põletavamaid küsimusi. Kas ravi on olemas ja milline see on?