Jaapani ettevõtted lõdvendavad reegleid. Tahad rohkem teenida - hakka kasvõi YouTuberiks

Mitsui & Co. tühistas oma kõrvaltööde keelu ja lubab nüüd töötajatel põhitöö kõrvalt lisaraha teenida, ütles Jaapani suuruselt kolmanda kauplemisfirma pressiesindaja Bloombergile. Samm peegeldab sealsete ettevõtete soovi võtta kasutusele paindlikumad töötingimused, et meelitada ettevõttesse nooremaid töötajaid.

„Pärast kaugtöö ja paindliku tööaja poliitika rakendamist uskusime, et on õige aeg teha veelgi rohkem, et töötajad saaksid nii karjääri arendada kui ka proovida kätt mujal,“ ütles ettevõte oma avalduses.