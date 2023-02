Legendaarne investor: USA peaks sarnaselt Hiinale krüptovaluutad keelama

Viimastel aastatel on tuhanded erafirmad välja lasknud tuhandeid uusi krüptovaluutasid, mis on seejärel hakanud avalikult kauplema ilma igasuguse seadusliku kontrollita, kirjutab Munger. Mõnel juhul on avalikkusele müüdud kallima hinnaga krüptovarasid, kus inimesed pole tema sõnul mõistnud, et promootorile anti need pea tasuta.