VAATA | Need ettevõtjad pälvivad president Alar Kariselt tänavu teenetemärgi

Kotkas: auhinna saamine oli suur au

Kotkase sõnul on teenetemärgi pälvimine tema jaoks väga suur au ja väga ootamatu. „Võttis omajagu aega, mõtlemaks, et kuidas sellise au olen juba väärinud. Ma arvan, et see on põhjusel, et ma olen lihtsalt nii oma teekonna alguses ja et pannakse tähele, kui suurt probleemi Veriffis me globaalselt lahendame ja millist rolli Eesti selles mängib,“ märkis Kotkas.