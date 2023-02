Swedbanki ökonomist: selle aasta esimese poole tootmise väljavaade on jätkuvalt vilets

Üha rohkemate tööstusettevõtete jaoks on ebapiisav nõudlus muutunud äritegevust piiravaks peamiseks teguriks – selliste ettevõtete osakaal on juba 59%. Samas on nõudlus langus leevendanud tööstusettevõtete probleeme tootmissisendite, seadmete ja tööjõu kättesaadavusega. Jaanuaris jätkus tööstusettevõtete tellimuste vähenemine ja tootmise lähikuude väljavaade olulist paranemist ei näidanud. Tööstustoodangu vähenemine mõjutab ka teenuste sektorit, kuna need on paljuski seotud sarnaste väärtusahelatega.

Kaubandustingimused on paranenud

Tööstusettevõtete hinnangul sai nende konkurentsivõime välisturul eelmise aasta teisel poolel tugevasti kannatada. Kuigi see käesoleva aasta alguses veidi paranes, oli muutus väga tagasihoidlik. Eesti töötleva tööstuse tootjahinnad on viimase kahe aastaga kasvanud tublisti kiiremini kui euroalal keskmiselt. Samas on nii tootja-, ekspordi- kui impordihindade kasv aeglustumas. Kuna ekspordihinnad kasvavad taas välisturult sisseostetud kaupadest kiiremini, on alates möödunud aasta oktoobrist paranenud töötleva tööstuse ettevõtete kaubandustingimused. Samas on see positiivne mõju kestnud veel liiga vähe ja on liiga tagasihoidlik, et kompenseerida eelmise aasta kaubandustingimuste tugevat halvenemist.

Hiina avanemise mõju tuleb viitega

Kuigi eelmise aasta teisel poolel osutusid euroala majandustulemused oodatust paremaks ja ka selle aasta majanduskasvu oleme me veidi ülespoole parandanud, on 0,2% SKP tõus siiski tagasihoidlik ja see piirab ka meie ettevõtete tootmis- ja ekspordimahtude kasvu. Eesti lähiriikide ja suuremate kaubanduspartnerite – Soome, Rootsi ja Läti – majandused aga isegi vähenevad.

Energiakriis on küll leevenenud, hinnasurved vähenevad ja valitsused jagavad ettevõtetele ja majapidamistele toetusi, kuid karmim rahapoliitika ja intressimäärade tõus piiravad majandusaktiivsust üha rohkem. Euro tugevneb dollari vastu, kuid jääb sel aastal tõenäoliselt pikaajalisest keskmisest ikkagi nõrgemaks. Euro tugevnemine vähendab küll sisseostetud energiahindu, kuid see efekt ei ole suur. Hiina majanduse avamine pärast pikka aega kestnud koroona nullpoliitikat peaks hakkama varsti suurendama nõudlust maailmamajanduses, kuid kuna Hiina osakaal Eesti kaubanduses on väike, siis jõuab see mõju meieni viiteajaga, läbi teiste kaubanduspartnerite. Samas suurendab see tõenäoliselt taas toorainehindasid – tööstusmetallide hinnad on juba kerkimas. Samuti on veel vara öelda, et Euroopa energiaga varustatus on lahendatud. Risk energiahindade tõusuks on alles.