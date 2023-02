Kaamos Groupi asutaja Kaido Jõeleht: Eesti vajab toimivat energiavõrku

„Eesti ettevõtetel on soov ja valmidus uute taastuvenergialahenduste arendamiseks, ent võrguga liitumise menetlus on pikk. Pealekauba pole infrastruktuur hajutatud tootmiseks piisavalt arenenud,“ nimetas Jõeleht energeetikasektori probleeme.

Ta lisas, et energiajulgeoleku huvides peab tootmisvõimsus Eestis kindlalt paranema. Peamiselt on selleks tuule- ja päikeseenergia. Viimase lahenduste kasutuselevõttu peab Jõeleht kiiruse poolest perspektiivikaimaks.

„Tänane energiavõrk on ehitatud ühesuunalisena, idast läände. Kui arendada päikseparke erinevatesse Eesti paikadesse, peab välja ehitatud võrgustik muutuma nii, et see võimaldaks suunata elektrit läänest itta ja lõunast põhja. Baltikumis oleme energia bilansi poolest paraku need, kellel energiatagavaraga priisata ei ole,“ sõnas Jõeleht.