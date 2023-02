Tööjõuturu ekspert: Eesti ei saa enam võõrtööjõuta hakkama. See on avatud majanduse loomulik osa

Finesta tegevjuhi ja tööjõuturu eksperdi Heikki Mäki sõnul ei ole kindlustunnet ja prognoosimise edu oodata ka sel aastal. „ Kui sügisel ennustati käesoleva aasta kevadeks sügavat masu, siis praegu tundub, et langus jääb arvatust palju tagasihoidlikumaks ja suurt kukkumist pigem ei tule,“ selgitab Mäki. Tema sõnul ei saa prognooside paikapidamatust majandusteadlastele ja analüütikute ette heita, sest sümptomid ja tegurid, mis varasemalt majanduse jahutamisele eelnesid, on olnud ka seekord kõik selgelt olemas.



„Senised ja seaduspärasused ja prognoosimise mudelid lihtsalt enam ei tööta. See aga paneb ettevõtted ja organisatsioonid väga keerulisse olukorda, sest teadmatust on keeruline oma plaanidesse sisse kirjutada ning suureneb kiire reageerimise ja kohanemise vajadus,“ kirjeldab Mäki ebamäärasust eesootava osas.

Tema sõnul on lähiaja suureks mõjutajaks see, kui kiiresti langeb inflatsioon ning mida teevad selle mõjul intresside määrad. „Kui keskpankurid hakkavad rääkima langevatest intressimääradest, võiks majanduskeskkond sügisel paremas suunas liikuda.“ Lisaks rõhutab ta Hiina majanduse avanemise olulisust. „Kui varem usuti, et Hiina on kuni sügiseni kinni, siis nüüd, kui sealne viiruseolukord on stabiliseerumas ja kaubavood taastumas, annab see üldisele majanduskeskkonna elavnemisele oma tõuke.“

Tööjõuturu ekspert tõdeb, et eesootava aasta puhul on tõenäoliselt oodata samasugust ettearvamatust, sest mitmeid küsimärke on õhus. „Palju sõltub kindlasti sellest, mida teevad energiahinnad, missuguseks kujuneb Hiina avanemise mõju, aga loomulikult ka see, kas jätkub või kuidas lõpeb Ukraina sõda.“

Tugev surve taastuvenergia arendamiseks