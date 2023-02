Maaomanikud, rõõmustage: möödunud aastal kerkis Harjumaal haritava maa hind ligi 60%

„Usume, et maahinnad jätkavad kasvamist, sest ka sel aastal on oodata inflatsiooni kasvu ja võrreldes naaberriikidega, näiteks Rootsiga, on Eesti maa hind endiselt suhteliselt odav. LandExi platvormil käib aktiivne kauplemine põllumaaga, seega on investorid väga huvitatud maasse investeerimisest,“ kommenteeris maaturu hetkeolukorda Landex.ai tegevdirektor Karl Johannes Artma.