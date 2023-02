Sutter: kes vastutab, kui aasta keskmise elektri eest tuleb jälle maksta ligi 200 eurot megavatt-tunni kohta?

Delfi Ärileht kirjutas täna, et arendajad on järjekorras, et saada merele tuulikute püstitamise võimalus. Järjekorras esimesed ütlevad siiski, et elektritootmist ei tule, kui riik ei taga nende suurprojektide tulusust. Aega otsustamiseks on jäänud vähe. Loe lugu siit.