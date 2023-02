Maailmakuulus finantsprofessor: Tesla aktsia on jälle liiga kallis

Esmakordselt hindas ta Tesla aktsia väärtust 2014. aastal ning on teinud seda sellest ajast alates korduvalt. Ta on enda sõnul varasemates hinnangutes eksinud, mõnikord ka täiesti lootusetult, kuid see ei takista teda uuesti proovimast.

„Ma ei ole eriline autoinimene ning vaatan autosid peamiselt kui transpordivahendeid. Ma sõidan 2010. aasta Honda Civicuga, mis on täiesti kasutuskõlblik sõiduk, mis ei hakka pealtvaatajatelt kunagi pilke püüdma, kuid ma ei tunne mingit tungi Honda aktsia väärtust hinnata,“ märkis Damodaran postituses. Tesla ning mida ettevõte on suutnud Elon Muski juhtimisel korda saata, on tema sõnul igati huvitav. Aktsiasse on ta ka ise investeerinud.

2019. aasta juunis leidis ta, et Tesla aktsia on odav. Toone kauples aktsia 185,50 dollari peal ning tema hinnangul oli õiglaseks väärtuseks 190,36 dollarit.

Aswath Damodaran on New Yorgi ülikooli Leonard N. Sterni ärikooli finantsprofessor. Ta on pälvinud arvukalt auhindu silmapaistva õpetamise eest ning kirjutanud raamatuid ettevõtete rahandusest, investeeringute juhtimisest, investeerimisfilosoofiast ja muust.

„Ma ostsin aktsia selle postituse ajal ja õnn oli minu liitlane, sest ma tabasin aktsia põhja (180 dollarit aktsia kohta 2019. aastal või 12 dollarit aktsia kohta tänastes tingimustes (aktsiat on sellest ajast tükeldatud -toim)), kuigi ma müüsin aktsiad 2020. aasta jaanuaris, pärast hinna neljakordistumist.

Tagasi vaadates oli tegu siiski vale otsusega, märkis ta, kuna peale seda jätkas aktsia võimsat tõusu ehk tänase hinna järgi 410 dollarini.

Nüüd vaatas ta aktsiale uuesti otsa. Hindamise üheks eelduseks võttis ta selle, et Tesla teenib 10 aasta pärast (aastal 2033) aastaseks käibeks 400 miljardit dollarit. See peegeldaks, et elektriautod on saanud autoturu oluliseks osaks ning Tesla omab seal arvestatavat turuosa. Näiteks mullu globaalselt enim autosid müünud Volkswagen on viimase 12 kuuga teeninud käivet 284 miljardit dollarit.

Tesla kümnenda aasta ärikasumimarginaaliks eeldas Damodaran 16% ehk ligikaudu samal tasemel, kus 2022. aastal. Ettevõtte kapitalikulu tõstis ta 10,15% peale, mis peegeldab tõusvat raha hinda. Kõik need eeldused on Damodarani sõnul aga seotud ebakindlusega, mis võivad märkimisväärselt väärtust muuta.