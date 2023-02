Tehisintellekti ChatGPT edu on pannud Hiina AI-aktsiad rallima

CSI AI Industry Index, mis hõlmab sektori suuremaid ettevõtteid nagu iFlytek Co, on sel aastal tõusnud umbes 17%, ületades võrdlusindeksi CSI300 6% tõusu.

Siiski ei ole mingeid märke sellest, et need AI-ettevõtted on lähedal ChatGPT-taolise toote väljatoomisele. Kõige lähemal näib olevat Reutersi andmetel otsingumootor Baidu, kes kavatseb märtsis lõpetada oma Ernie bot'i testimise. Selle uudise peale kerkis aktsia täna 15%.

Teised ettevõtted, kes on avalikustanud oma edusammud tehisintellekti tehnoloogia valdkonnas, on TRS Information Technology ja Beijing Haitian Ruisheng Science Technology. Ka nende aktsiahinnad on tõusnud. TRS näiteks kaupleb peaaegu 60-kordse hinna ja kasumi suhte juures, samas Haitian Ruishengi hinna ja kasumi suhe on üle 240.