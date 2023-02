Nordeconi aktsia rallib teist päeva järjest. Maakler: tundub, et tegu on jaeinvestoritega

Pärastlõunaks on tõus mõnevõrra taandunud, kuid kella 15-ks on siiski ette näidata tugev 7,1% tõus. Eile lõpetas Nordecon päeva 12,9% tõusuga, mis oli ehitusfirma börsiajaloo parim päev. Nordecon (varasema nimega Eesti Ehitus) on börsil olnud alates 2006. aastast.